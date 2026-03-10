КСИР выставил условие для открытого прохода через Ормузский пролив

По его данным, нужно выслать американских и израильских послов с территории.

«Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», — отмечается в заявлении КСИР.

Ранее фирма Dynacom Tankers продолжала отправлять корабли через Ормузский пролив, несмотря на запрет.

