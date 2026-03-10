КСИР выставил условие для открытого прохода через Ормузский пролив
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выдвинул условие для обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив, сообщает РИА Новости.
По его данным, нужно выслать американских и израильских послов с территории.
«Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», — отмечается в заявлении КСИР.
Ранее фирма Dynacom Tankers продолжала отправлять корабли через Ормузский пролив, несмотря на запрет.
