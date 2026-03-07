Иран блефует: корабли продолжают ходить через Ормузский пролив после закрытия

Судоходная компания из Греции Dynacom Tankers, принадлежащая бизнесмену Джорджу Прокопиу, — одна из немногих работающих законно фирм, которая все еще отправляет корабли через Ормузский пролив. При том, что начался горячий конфликт на Ближнем Востоке, рассказали Financial Times источники, сообщает РИА Новости .

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Тот атаковал в ответ и заявил о том, что перекрывает проход через Ормузский пролив для любых кораблей. Тегеран пообещал уничтожать все суда, которые идут через транспортную артерию. Ормузский пролив считается одним из основных, через который нефть и СПГ поступают на мировой рынок из государств Персидского залива.

С начала взаимных обстрелов фирма Dynacom Tankers отправила не менее пяти танкеров через пролив в устье Персидского залива. Компания оказалась одной немногих, готовых на такой риск.

Для сокрытия местоположения во время прохода через Ормузский пролив все корабли Dynacom отключили собственные транспондеры. Они в автоматическом режиме отправляют их геолокацию и идентификационную информацию.

