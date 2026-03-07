Иран блефует: корабли продолжают ходить через Ормузский пролив после закрытия
Судоходная компания из Греции Dynacom Tankers, принадлежащая бизнесмену Джорджу Прокопиу, — одна из немногих работающих законно фирм, которая все еще отправляет корабли через Ормузский пролив. При том, что начался горячий конфликт на Ближнем Востоке, рассказали Financial Times источники, сообщает РИА Новости.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Тот атаковал в ответ и заявил о том, что перекрывает проход через Ормузский пролив для любых кораблей. Тегеран пообещал уничтожать все суда, которые идут через транспортную артерию. Ормузский пролив считается одним из основных, через который нефть и СПГ поступают на мировой рынок из государств Персидского залива.
С начала взаимных обстрелов фирма Dynacom Tankers отправила не менее пяти танкеров через пролив в устье Персидского залива. Компания оказалась одной немногих, готовых на такой риск.
Для сокрытия местоположения во время прохода через Ормузский пролив все корабли Dynacom отключили собственные транспондеры. Они в автоматическом режиме отправляют их геолокацию и идентификационную информацию.
