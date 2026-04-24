Парки Воскресенска проведут экскурсии и северную ходьбу

Парки городского округа Воскресенск подготовили программу мероприятий с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Жителей и гостей ждут экскурсии, мастер-классы, игровые программы и занятия северной ходьбой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет организуют познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне у фонтанов и игровые программы на главной площади. Подростков и взрослых приглашают на занятия по рубке шашкой возле лабиринта. Участники смогут познакомиться со старинным боевым искусством и его историей.

Для гостей старше 12 лет проведут экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. Экскурсанты узнают о восьмилучевой системе усадьбы, судьбах ее владельцев и обитателей, истории союза благородной девицы с «композитором-конюхом», а также о сделке, после которой имение перешло к купцам. Также запланированы интерактивные программы 6+ с мастер-классами: «Древний мир» с элементами палеонтологии, «Как появились буквы», «Машина времени: эпоха неолита», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «Прядение — непростое умение» и квест «Птичьи суперспособности». Участие — по предварительной записи.

В парке «Москворецкий» во вторник состоится игровая программа для детей и встреча в «ИгроКлубе» с настольными играми. В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» 0+. В четверг в павильоне организуют мастер-класс и познавательную беседу «А знаете ли вы?» 0+, а участники программы «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой.

Записаться на программы и экскурсии можно по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны также онлайн. Мероприятия могут быть перенесены или отменены из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.