Депутаты Химок провели урок мужества в школе №14

Урок мужества, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, прошел 23 апреля в школе №14 в Химках. Во встрече со школьниками приняли участие депутаты городского округа Юлия Мамай и Надежда Смирнова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили событиям 26 апреля 1986 года и подвигу ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Школьникам рассказали о крупнейшей радиационной катастрофе в мире, ее последствиях и людях, которые ценой собственного здоровья остановили распространение радиации. Также речь шла о других радиационных авариях и их героях.</n>

«26 апреля — день, который навсегда останется в нашей истории. Чернобыльская авария стала самой масштабной радиационной катастрофой в мире. Те, кто первыми встал на пути этой невидимой угрозы, проявили настоящий героизм. Они защитили миллионы жизней, рискуя своими. Наш долг — помнить об этом и рассказывать подрастающему поколению», — отметила Юлия Мамай.

Надежда Смирнова подчеркнула, что подобные встречи помогают формировать у молодежи уважение к подвигу ликвидаторов.

«Урок мужества — это не просто лекция. Это возможность для ребят услышать истории о людях, которые совершали подвиги не на поле боя, а в мирное время. Ликвидаторы радиационных аварий — наши герои, которых мы обязаны знать в лицо. Такие встречи помогают школьникам понять, что мужество бывает разным, но ценность его всегда велика», — подчеркнула Надежда Смирнова.

Депутат Евгений Иноземцев добавил, что подобные мероприятия воспитывают у школьников уважение к людям, которые в экстремальных условиях действовали самоотверженно и не жалели себя.

