В Химках провели «Диктант Победы» в усадьбе Середниково

Международная акция «Диктант Победы» прошла 24 апреля в усадьбе Середниково в Химках и объединила жителей вокруг темы Великой Отечественной войны. В этом году мероприятие посвятили 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международную патриотическую акцию организует партия «Единая Россия». В 2026 году «Диктант Победы» проходит в восьмой раз. Одной из площадок стала усадьба Середниково в Химках, где собрались депутаты, сотрудники музея-усадьбы, участники клуба «Активное долголетие» и жители округа.

В течение 45 минут участники отвечали на вопросы о Георгии Жукове, других военачальниках, ключевых датах и сражениях Великой Отечественной войны. Отдельный блок традиционно посвятили специальной военной операции.

«Акция "Диктант Победы" подтверждает: память о подвиге нашего народа по-прежнему важна для общества. Акция помогает изучать историю и передавать знания о войне следующим поколениям», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Всего в Химках подготовили более 30 площадок для написания диктанта. Одной из необычных локаций стал аэропорт Шереметьево, где к акции присоединились пассажиры, пилоты и сотрудники наземных служб.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.