Чемпионка мира Макеева провела урок мужества в Химках

Открытый урок к дню рождения трехкратной чемпионки Европы и двукратной чемпионки мира по фехтованию Натальи Макеевой прошел 23 апреля в школе №29 в Химках. Спортсменка встретилась со школьниками, родителями и педагогами и рассказала о своем пути в спорте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили легендарной химчанке, прославившей город на международной арене. С приветственным словом к участникам обратились муниципальные депутаты, члены партии «Единая Россия» Наталья Каныгина и Ирина Спирина.

«Мы обязаны знать своих выдающихся земляков в лицо. Сегодня Наталья пришла к нам не как звезда из телевизора, а как живой пример того, каких высот можно достичь своими силами, оставаясь верным Химкам и своей стране. Ее путь — это тренировки, пот, слезы и невероятная сила воли», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Наталья Макеева поделилась воспоминаниями о первых шагах в спорте, рассказала, как справлялась с волнением на чемпионатах Европы и мира, и отметила, что сегодня передает опыт молодым спортсменам.

«Такие встречи — это мостик между поколениями. Когда ребенок видит перед собой живого героя, который вырос в его дворе, он начинает верить в себя», — отметила Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что в округе регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. По его словам, такие события помогают укреплять связь поколений и воспитывать уважение к героям страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.