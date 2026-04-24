В Ленинском округе строят детский сад на 350 мест

Детский сад на 350 мест возводят в составе ЖК «Богдановский Лес» в деревне Богданиха Ленинского округа. Учреждение рассчитано на 14 групп и будет работать в режиме полного дня, завершить строительство планируют к началу 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Дошкольное учреждение рассчитано на детей разных возрастов — от ясельных до подготовительных групп. Сад будет работать с 7:00 до 19:00 пять дней в неделю. В здании предусмотрены помещения для занятий, игр и отдыха. Ожидается, что в учреждении будут трудиться не менее 85 сотрудников.

Четырехэтажное здание с подземным уровнем займет около 4,4 тыс. кв. метров. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 27%: выполнены фундамент и подземная часть, возведены два этажа, ведется монтаж перекрытия второго этажа. Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области в рамках утвержденной программы проверок.

ЖК «Богдановский Лес» включает шесть жилых домов, а также очистные сооружения, канализационные насосные станции, водозаборный узел, котельную и дороги. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие социальной инфраструктуры — строительство нескольких детских садов, школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Застройщиком выступает ООО «СЗ «Самолет-Богдановский Лес».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.