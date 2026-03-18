Иран начал новую волну ударов по Израилю в отместку за гибель Лариджани

Иран в ночь на среду нанес новую волну ракетных ударов по Израилю. В Тегеране заявили, что это месть за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, сообщает « Интерфакс ».

По данным СМИ, во время атаки применялись ракеты с разделяющейся боевой частью «Хоррамшахр-4» и «Квадр». В Корпусе стражей исламской революции уточнили, что удары поразили более 100 военных целей и объектов безопасности в центральной части Израиля.

В результате обстрела оказались повреждены не менее четырех объектов в городе Кафр-Касем. В соседнем Рамат-Гане два человека погибли от осколочных ранений.

Ранее о смерти Лариджани заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац. По его словам, смерть наступила в результате удара ЦАХАЛ. Иранские власти официально подтвердили гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности.

