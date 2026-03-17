Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что в результате удара ЦАХАЛ был убит секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, сообщает РИА Новости .

«Только что начальник генерального штаба сообщил мне, что Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, и глава сил „Басидж“ Солеймани были ликвидированы прошлой ночью», — сказал Кац.

Также офис секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана разместил письмо Лариджани после утверждений израильского главы Минобороны о якобы его гибели.

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

Ранее Армия обороны Израиля заявила об уничтожении самолета, которым пользовался верховный лидер Ирана, в аэропорту Мехрабад в Тегеране.

