ЦАХАЛ уничтожил самолет лидера Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении самолета, которым пользовался верховный лидер Ирана, в аэропорту Мехрабад в Тегеране. В ту же ночь израильские силы атаковали объекты «Хезболлы» в Бейруте, сообщает «Царьград» .

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по аэропорту Мехрабад в ночь на 16 марта. По данным официального Telegram-канала ЦАХАЛ, был уничтожен самолет, использовавшийся верховным лидером Ирана.

В тот же день израильская армия атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в Бейруте. Сообщалось о поражении ключевых объектов, включая командные пункты. Ранее ЦАХАЛ также заявлял об ударах более чем по 200 целям на западе и в центре Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после серии взрывов 28 февраля в Тегеране заявил о превентивном ударе по Ирану, подготовка к которому велась совместно с Америкой в течение четырех месяцев. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Эпическая ярость», направленной на прекращение ядерной и ракетной программ Тегерана.

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Сообщается о значительных гражданских потерях, в том числе о гибели более 150 детей при ударе по школе в Минабе. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.