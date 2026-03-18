Власти Ирана подтвердили смерть Али Лариджани
Иранские власти официально подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, сообщает «Интерфакс».
По данным СМИ, в заявлении совета нацбезопасности говорится, что Лариджани «принял мученическую смерть». Вместе с ним погиб и его сын Мортеза.
Причины гибели в сообщении не уточняются.
Ранее о смерти Лариджани сообщил глава израильского Минобороны Исраэль Кац. Он заявил, что смерть наступила в результате удара ЦАХАЛ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.