Иран атаковал топливный резервуар нефтяной компании Bapco в Бахрейне

Иранский беспилотник ударил по топливному резервуару нефтяной компании Bapco в Бахрейне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпорации.

Очевидцы публикуют кадры с поврежденным объектом. На видео показано, что над резервуаром поднялся черный столб дыма. Виднеются языки пламени.

В результате атаки произошел пожар. Сейчас спасатели уже потушили его.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Кувейте после атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий комплекс. НПЗ находится рядом с портом Аль-Ахмади.

Позднее телеканал Press TV заявил, что Иран нанес удары с помощью БПЛА по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте.

