В Кувейте после атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий комплекс

В Кувейте после атаки БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего комплекса, сообщает ТАСС .

НПЗ находится рядом с портом Аль-Ахмади.

В результате атаки возникло несколько очагов возгорания. Отмечается, что над локализацией которых сейчас работают пожарные команды.

В результате пожара никто не пострадал.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ последнюю страну и военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

