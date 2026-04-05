Press TV: армия Ирана нанесла удары БПЛА по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте

Ирана нанес удары с помощью БПЛА по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

«Армия Ирана нанесла новые удары дронами по военным позициям США в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте по мере того, как война США и Израиля против Исламской Республики длится уже шестую неделю», — говорится в сообщении.

Ранее в Кувейте после атаки БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего комплекса.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ последнюю страну и военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

