Хоценко: угрозы ближайшим поселкам из-за аварии на газопроводе под Омском нет
Из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода жителям Омского района и других населенных пунктов ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Ранее мощный взрыв и последующий пожар произошли в поселке Ростовка. Там случилась авария на газопроводе. Предварительно, никто не пострадал.
Как уточнил губернатор, в данной ситуации разбираются специалисты.
Он также попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
