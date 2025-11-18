сегодня в 08:41

Хоценко: угрозы ближайшим поселкам из-за аварии на газопроводе под Омском нет

Из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода жителям Омского района и других населенных пунктов ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Ранее мощный взрыв и последующий пожар произошли в поселке Ростовка. Там случилась авария на газопроводе. Предварительно, никто не пострадал.

Как уточнил губернатор, в данной ситуации разбираются специалисты.

Он также попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

