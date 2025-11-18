Взрыв газа произошел под Омском

сегодня в 06:04

Мощный взрыв и пожар произошли в пригороде Омска

В омском пригороде произошло чрезвычайное происшествие — мощный взрыв и последующий пожар охватили территорию в поселке Ростовка, сообщает Shot .

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газа в квартале Врубелево. Местные жители сообщают, что около 40 минут назад услышали громкий хлопок, который был слышен даже в соседних населенных пунктах, а зарево от масштабного пожара видно на расстоянии нескольких километров.

На место происшествия уже выехали оперативные службы, включая пожарные расчеты и спасателей.

Официальная информация о возможных пострадавших пока не поступала.