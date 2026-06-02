Андрей Воробьев заявил о снижении уровня преступности в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье снижается показатель преступности. Также в регионе будет наращиваться масштаб системы «Безопасный регион».

«Мы усиливаем нашу группировку камер „Безопасный регион“, и наши коллеги в правоохранительных структурах констатируют, что преступность в растущей Московской области снижается. Она имеет свою специфику, она нам известна — это мошенничество и то, что связанно с закладкой наркотиков», — сказал Воробьев.

По его словам, только «умные» технологии могут нивелировать риски и в первом, и во втором случае, эта работа в регионе будет продолжена.

Во вторник состоялось традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивались ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

