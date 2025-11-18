Возгорание в поле произошло у поселка Ростовка в Омской области

сегодня в 06:11

Хоценко: при утечке газа из газопровода пострадавших нет

В Омском районе у поселка Ростовка произошло возгорание в поле. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, по предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания стала утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб, которые локализовали и ликвидировали пожар.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее местные жители сообщали о мощном взрыве и зареве пожара, видимом за несколько километров.