Хинштейн раскрыл, сколько денег прошло через курскую «Корпорацию развития»

Через АО «Корпорация развития Курской области» (КРКО) прошли десятки миллиардов рублей из бюджета, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. По версии следствия, бывший курский губернатор Алексей Смирнов, его экс-заместитель Алексей Дедов и руководители КРКО причастны к хищению свыше 1 млрд рублей, сообщает сайт MK.Ru .

По словам Хинштейна, сперва «Корпорация развития Курской области» создавалась как проектный офис для сопровождения инвесторов. Несмотря на это, из-за деятельности чиновников АО стало «настоящей супер-монополией».

КРКО занималась не только строительством оборонительных сооружений и медицинских пунктов, но и возведением авиаобъектов, выкупала бренды алкогольных напитков и получала земельные участки. Кроме того, организация могла завладеть монополией на поставки медикаментов в Курскую область, заявил врио главы Курской области.

«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что с конца 2024 в регионе возбудили 10 уголовных дел, где фигурирует «Корпорация развития Курской области». Суд уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 миллиарда рублей, присвоенных представителями КРКО.

Следствие считает, что бывший курский губернатор Смирнов и его экс-заместитель Дедов вместе с первыми лицами «Корпорации развития» организовали хищение бюджетных средств, выделенных на защиту региона от ВСУ.

Алексея Смирнова и Алексея Дедова заключили под стражу.