Хинштейн раскрыл, сколько денег прошло через курскую «Корпорацию развития»
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Через АО «Корпорация развития Курской области» (КРКО) прошли десятки миллиардов рублей из бюджета, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. По версии следствия, бывший курский губернатор Алексей Смирнов, его экс-заместитель Алексей Дедов и руководители КРКО причастны к хищению свыше 1 млрд рублей, сообщает сайт MK.Ru.
По словам Хинштейна, сперва «Корпорация развития Курской области» создавалась как проектный офис для сопровождения инвесторов. Несмотря на это, из-за деятельности чиновников АО стало «настоящей супер-монополией».
КРКО занималась не только строительством оборонительных сооружений и медицинских пунктов, но и возведением авиаобъектов, выкупала бренды алкогольных напитков и получала земельные участки. Кроме того, организация могла завладеть монополией на поставки медикаментов в Курскую область, заявил врио главы Курской области.
«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что с конца 2024 в регионе возбудили 10 уголовных дел, где фигурирует «Корпорация развития Курской области». Суд уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 миллиарда рублей, присвоенных представителями КРКО.
Следствие считает, что бывший курский губернатор Смирнов и его экс-заместитель Дедов вместе с первыми лицами «Корпорации развития» организовали хищение бюджетных средств, выделенных на защиту региона от ВСУ.
Алексея Смирнова и Алексея Дедова заключили под стражу.