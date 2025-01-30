Халатность диспетчера и ночной эффект: названы возможные причины авиакатастрофы в США

Заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал возможные причины крушения пассажирского самолета в США и описал вероятную ситуацию в небе, которая могла привести к трагедии, сообщает Инфо24 .

Авиакатастрофа произошла рядом с аэропортом Вашингтона в ночь на четверг. Самолет American Airlines незадолго до посадки столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. На борту находилось 64 человека, предположительно все они погибли. В Кремле подтвердили, что на борту были в том числе россияне.

«Диспетчер, который допустил это столкновение в воздухе, проявил если не халатность, то, может быть, невнимательность, потому что в районе захода на посадку не должно быть посторонних воздушных судов», — отметил Сытник.

По его мнению, на данном этапе полета пилоты были абсолютно бессильны предотвратить надвигающуюся трагедию и не могли предположить, что их путь будет пересекать другое воздушное судно.

Как пояснил эксперт, у экипажа было разрешение на посадку, и пилоты были заняты предпосадочной подготовкой. Как отметил Сытник, заход на посадку — самый ответственный режим полета, когда нужно сделать много операций: выпуск шасси, механизация, попадание в створ полосы, сохранение правильной глиссады.

«Экипаж пассажирского самолета выполнял доворот на полосу, у него было разрешение на посадку, и он снижался», — объяснил пилот.

По его словам, пилот вертолета тоже вряд ли мог корректно оценить обстановку из-за темноты, а также искажений по дальности. К столкновению привело много разных нюансов, включая «ночной эффект», отметил специалист. Он допустил, что пилот самолета мог видеть вертолетчика, но не понял, насколько тот близко. Сытник также предположил, что столкнувшиеся суда могли быть на разных частотах.

По оценке эксперта, пилоты самолета и вертолета, скорее всего, не видели друг друга, а диспетчер видел и предупредил вертолетчика, но столкновение все равно произошло, заключил он.