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ГУР Украины заявило, что взорвало российский поезд в Мелитополе

Украинская разведка заявила, что устроила подрыв российского поезда в Мелитополе Запорожской области. Это заявление появилось сразу после новостей о ЧП с поездами в Брянской и Курской областях, сообщает Mash .

ГУР Украины отчиталось, что подорвало поезд около населенного пункта Акимовка в ночь на 1 июня. По данным украинских Telegram-каналов, речь идет о российском военном составе.

Официальной информации по взрыву в Мелитополе на данный момент нет.

Между тем вечером 31 мая в результате подрыва произошло обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области. Погибли семь человек, еще десятки пассажиров пострадали.

В ночь на 1 июня взрыв произошел на мосту в Курской области. Там пострадал грузовой поезд. Машинист получил травму ноги.