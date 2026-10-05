Мужчина на самокате нападает на девушек с колясками в Петербурге

В жилых комплексах в Санкт-Петербурге неизвестный молодой человек на самокате нападает на девушек с колясками и детьми. Об этом сообщила местная жительница с ником oksana.zolotaya в соцсетях.

По словам женщины, злоумышленник подъезжает сзади и бьет молодых мам с размаху по спине и голове. Автор публикации утверждает, что пострадали уже несколько человек, а также есть видео нападения.

Известно, что злоумышленник совершает нападения, передвигаясь на арендованном самокате. Пострадавшие девушки уже написании заявления в полицию.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.

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