Спасатели ищут пропавшую в Архызе туристку с ребенком

В Архызе пропала туристка с ребенком. Все произошло в районе Софийских озер, об этом сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что маршрут туристки с ребенком не был официально зарегистрирован.

При каких обстоятельствах пропала женщина, а также несовершеннолетний, не сообщается. Также пока неизвестно, сколько лет ребенку.

Спасатели организовали поиски в районе пропажи людей.

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