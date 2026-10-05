Мрачная изнанка скрипача: петербуржца задержали из-за детского порно

В Петербурге задержали 30-летнего профессионального скрипача по делу о распространении детской порнографии. Музыкант неоднократно представлял Россию на международных конкурсах и играл классику на отечественных сценах, в том числе в действующем храме Пушкинская кирха. Суд отправил его под домашний арест, сообщает Baza .

Мужчина — профессиональный музыкант, 30 лет. Он неоднократно представлял Россию на международных конкурсах и регулярно выступал с классическими программами на российских сценах.

По данным следствия, в интернете скрипач не стеснялся своих сексуальных предпочтений. Он оправдывал педофилов и заявлял, что общество несправедливо к ним относится. Даже предлагал собственные идеи по их «социализации». Параллельно, как установило следствие, он распространял в сети видеоролики 18+ с участием детей.

Он был уверен в своей безнаказанности. Когда собеседники спрашивали, не боится ли скрипач уголовного преследования, он отвечал, что Питер слишком большой и найти его нереально.

В конце сентября силовики задержали скрипача по делу о распространении детской порнографии. Петербуржца отправили под домашний арест — это подтвердили в пресс-службе суда.

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