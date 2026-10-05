Тепловизоры в Шереметьеве: пассажиров из Таиланда выборочно проверяют на ковид

В аэропорту Шереметьево начали выборочно измерять температуру пассажирам, прилетевшим из Таиланда. Причина — резкий всплеск заболеваемости ковидом в стране. Пассажиры рейса SU 275 из Бангкока рассказали, что после посадки их не выпускали из самолета около 10 минут, пока люди в желтых жилетах с тепловизорами снимали каждого, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам очевидцев, 4 октября после приземления рейса SU 275 из Бангкока бортпроводники некоторое время не выпускали пассажиров из самолета. Затем в салон вошли люди в желтых жилетах и масках с тепловизорами. Они снимали каждого пассажира. Спустя 10 минут всех отпустили.

«Рядом со мной сидела женщина, которая кашляла. Но ее вроде не забрали», — рассказал один из туристов.

В аэропорту изданию подтвердили: в зоне прилета международных рейсов специалисты Роспотребнадзора проводят выборочную термометрию пассажиров рейсов из Таиланда.

По данным департамента контроля заболеваний Таиланда, с января по середину сентября в стране зарегистрировано около 135 тысяч случаев COVID-19. Всплеск пришелся на конец лета: тогда регистрировалось около 15 тысяч новых случаев в неделю.

При этом власти страны не называют ситуацию чрезвычайной и связывают рост заболеваемости с началом сезона респираторных заболеваний.

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