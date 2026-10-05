Мест нет: овербукинг чуть не лишил российского подростка китайского колледжа

Блогерша olyaalla рассказала в соцсетях об овербукинге, с которым столкнулась, отправляя 15-летнего сына за границу. По ее словам, это один из самых страшных снов родителя, который она пережила в реальности.

Женщина получила приглашение из колледжа. Виза, сроки — все было впритык. В этот момент ей сообщили об овербукинге: лететь предложили ей, а ребенку места не нашлось. Билетов на ближайшие рейсы тоже не было.

Блогерша расплакалась прямо в аэропорту. Она звонила в авиакомпанию, но там, по ее словам, советовали покупать новый билет. Женщина пояснила, что у них ограничены сроки на поездку: если бы они не получили визу в назначенный день, то ее сын не смог бы улететь в Китай.

Женщина утверждает, что никто не мог помочь, и тогда она подошла к работнику авиакомпании и рассказала все как есть. Сын ее успокаивал, а она плакала и говорила, что они летят получать визу и что это их последний шанс.

Через три часа ситуация благополучно разрешилась. Двое человек не пришли на рейс, и сотрудник посадил женщину с сыном в самолет.

По ее словам, работники авиакомпании сами сказали, что в настоящее время овербукинг происходит очень часто. Она посоветовала покупать билеты заранее, регистрироваться в первый час открытия регистрации, не оставлять вылет на последний день и давать ребенку четкий план, если он летит один.

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