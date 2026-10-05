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Завораживающие кадры: мощный взрыв метеора сняли в небе над Ливией

Происшествия
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Очевидцы с разных ракурсов сняли завораживающие кадры — мощный взрыв падающего метеора над Триполи, сообщает Baza.

Кадры в тот вечер сняли многие жители столицы Ливии. На видео показано, как небесное тело оставляет за собой длинный огненный след.

Затем произошла яркая вспышка, метеор начал разрушаться. Его осколки разлетелись и погасли.

Ранее у села Каен-Саз в Муслюмовском районе Татарстана установили стелу с полноразмерным макетом метеорита «Каинсаз», упавшего в 1937 году. Стелу открыли к 90-летию падения космического объекта.

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