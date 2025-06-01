СКР назвал точную причину крушения моста с грузовым поездом в Курской области

Ночью 1 июня в Железногорском районе Курской области железнодорожный мост рухнул на автомобильную дорогу. Причиной происшествия стал подрыв моста, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, говорится в Telegram-канале ведомства.

«В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника», — сообщила Петренко.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое расследуют сотрудники Главного следственного управления ведомства.

В Брянской области пассажирский мост сошел с рельсов вечером 31 мая по этой же причине — конструкция моста была подорвана взрывными устройствами. В итоге семь человек погибли, а десятки пассажиров пострадали.

Ранее в Сети появилось фото с места крушения грузового поезда в Курской области. Часть состава слетела с рельсов и рухнула вниз, один из вагонов повис на конструкции, повернувшись поперек путей.