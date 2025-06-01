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Прокуратура опубликовала фото с места крушения поезда в Курской области

Сход грузового поезда произошел в Курской области из-за обрушения моста. Московская транспортная прокуратура опубликовала фото с места происшествия, сообщает РИА Новости .

На кадрах видно пострадавший локомотив. Он двигался по мосту, когда произошло обрушение конструкции.

Поезд сошел с рельс. Несколько вагонов упали вниз на дорогу. На фото видны перевернутые вагоны, лежащие на трассе. Часть поезда осталась на мосту.

1 июня мост обрушился на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области. Один из машинистов тепловоза получил травму ног. Всю бригаду локомотива доставили в больницу.

Между тем вечером 31 мая мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области. Погибли семь человек, пострадали еще 66. Не исключается версия подрыва.