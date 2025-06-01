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Хинштейн: мост обрушился во время движения локомотива в Курской области

Обрушение моста, по которому двигался грузовой локомотив, произошло в Курской области в ночь на воскресенье. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Мост обрушился на 48-м км трассы Тросна — Калиновка. В это время по нему двигался грузовой локомотив. Часть поезда рухнула вниз на дорогу, затем загорелось топливо. Пожар локализовали.

Есть пострадавшие. Один из машинистов тепловоза получил травму ног. Всю бригаду госпитализировали.

Автодорогу, которая находилась под обрушившимся мостом, перекрыли. На месте работают оперативные службы, они выясняют причины инцидента.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост, под которым ехал пассажирский поезд Климов — Москва. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, семь человек погибли, 66 — пострадали.