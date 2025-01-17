Губернатор Бусаргин: площадь пожара на предприятии в Энгельсе сильно снизилась

Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе значительно снизилась. Ситуацию обсудили в ходе оперативного штаба, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что профильные службы и специалисты работают на месте происшествия. Они делают все необходимое для ликвидации ЧП.

14 января ВСУ устроили массированную атаку дронов на предприятия в Саратове и Энгельсе. Большинство целей ликвидированы российскими средствами ПВО. В результате налета никто не пострадал, однако повреждения получили промышленные предприятия.

Ранее в Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня из-за пожара.