Губернатор Бусаргин: площадь пожара на предприятии в Энгельсе сильно снизилась
Фото - © МЧС Саратовской области
Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе значительно снизилась. Ситуацию обсудили в ходе оперативного штаба, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что профильные службы и специалисты работают на месте происшествия. Они делают все необходимое для ликвидации ЧП.
14 января ВСУ устроили массированную атаку дронов на предприятия в Саратове и Энгельсе. Большинство целей ликвидированы российскими средствами ПВО. В результате налета никто не пострадал, однако повреждения получили промышленные предприятия.
Ранее в Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня из-за пожара.