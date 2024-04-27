ГТРК «Кубань» опубликовала видео последствий уничтожения более 10 дронов ВСУ

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В Краснодарском крае более 10 украинских беспилотников пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод и другие объекты инфраструктуры, но были сбиты, сообщает ГТРК «Кубань» в описании к видео последствий уничтожения дронов, опубликованного во «ВКонтакте» .

Более 10 беспилотников российские военнослужащие уничтожили в Славянском, Северском и Кущевском районах Кубани. На опубликованных ГТРК кадрах видны очаги возгорания, которые возникли в результате поражения дронов.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, атака ВСУ не нанесла серьезных повреждений. На месте происшествия работали оперативные службы, они ликвидировали горение.

Ранее сообщалось, что после атаки дронов в Краснодарском крае частично приостановили работу нефтеперерабатывающего завода. В Сети появились кадры с места происшествия, однако их подлинность официально не была подтверждена.