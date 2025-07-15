Почему в отпуске не удается отдохнуть: психотерапевт назвала главные причины

Рабочие звонки, переизбыток планов, внутренняя тревожность и давление соцсетей — все это мешает расслабиться даже вдали от офиса, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Есть несколько причин, которые могут мешать человеку по-настоящему отдохнуть. Во-первых, это рабочие контакты. Даже в отпуске люди продолжают проверять почту, отвечать на звонки, держать в голове нерешенные задачи — все это вызывает стресс и мешает расслабиться», — сказала Крашкина.

Она добавила, что, во-вторых, это чрезмерное планирование. Иногда, стремясь организовать «идеальный отдых», человек буквально перегружает себя активностями.

«В итоге график получается таким плотным, что вместо отдыха наступает усталость и даже разочарование. Слишком много событий подряд могут дать обратный эффект. Есть еще и личные причины — стрессы, внутренние переживания, тревожность или депрессивное состояние», — рассказала специалист.

Крашкина отметила, что все это тоже мешает отдохнуть, потому что, если человек не может отвлечься от своих мыслей и забот, ему просто не удается переключиться.

«Ну, и, конечно, немалую роль играют ожидания и сравнения. Сейчас, в эпоху соцсетей, люди часто оценивают свой отпуск через призму чужих фото и историй. Возникает ощущение, что у всех „правильный“ отдых, а у тебя что-то не так. Это создает лишнее давление и снижает удовольствие от того, что есть на самом деле», — заключила врач.