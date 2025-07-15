Россиянам объяснили, почему «идеальное лето» у всех разное

На восприятие лета влияют детские воспоминания, окружение, культурные установки и даже мода на отдых, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Представление об идеальном лете у каждого складывается по-своему, и на это влияет сразу несколько факторов. Во-первых, это, конечно, личный опыт. Например, воспоминания из детства — о лете, проведенном на даче, или о семейных отпусках — могут формировать определенные ожидания», — сказала Крашкина.

Она добавила, что у кого-то с летом прочно ассоциируются купание, пикники, поездки — именно такие моменты запоминаются и становятся чем-то вроде эталона.

«Во-вторых, большую роль играют культурные и социальные факторы. В разных странах существуют свои традиции, связанные с летом. Где-то принято активно отдыхать — походы, спорт, поездки, а где-то, наоборот, предпочитают спокойное времяпрепровождение, например, отдых на пляже», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что на восприятие лета также влияет общество и окружение. То, что выбирают друзья, коллеги, знакомые, и особенно то, что транслируют СМИ, — все это создает фон.

«Если большинство говорит о пляжах и путешествиях, то это начинает восприниматься как „правильный“ способ провести лето. И, конечно, многое зависит от личных интересов. У каждого — свои предпочтения. Кто-то не мыслит лето без движения и активностей: походов, новых маршрутов, переездов. А кто-то, наоборот, предпочитает тишину — книгу в саду, вечера на веранде, неспешные встречи с друзьями», — заключила специалист.