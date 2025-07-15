Постпред США при НАТО Уитакер ожидает ответа Путина на слова Трампа по Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News сказал, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на слова его американского коллеги Дональда Трампа о поддержке Украины и введении дополнительных пошлин против торговых партнеров РФ. Об этом сообщает РИА Новости .

Уитакер отметил, что Путин отреагирует на заявления Трампа. Президент РФ даст ответ не только на то, что оружие ВСУ будет поставляться за счет ЕС, но и на угрозу о пошлинах против КНР, Индии и иных партнеров страны, приобретающих у нее нефть.

Постпред США при НАТО добавил, что решение американского главы о продаже Украине вооружения за счет стран Евросоюза будет «следующим шагом» для окончания конфликта.

Ранее Трамп сказал, что Соединенные Штаты введут против России вторичные санкции, если не будет заключена мирная сделка на протяжении 50 суток. Помимо РФ, тарифы могут ввести и против партнеров страны.