Психотерапевт рассказала, как наполнить лето радостью без отпуска и поездок

Пикник в парке, йога на свежем воздухе, новая книга или мастер-класс по лепке — даже самые простые занятия могут подарить удовольствие и ощущение лета, если подойти к ним осознанно, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Можно попробовать найти простые, но приятные вещи рядом с собой. Например, устраивать пикники в ближайшем парке, ездить на прогулки к озеру или просто выбраться на пляж — такие моменты, казалось бы, обыденные, но они могут приносить удивительное удовольствие», — сказала Крашкина.

Она отметила, что лето — хорошее время для того, чтобы попробовать что-то новое. Сейчас много разных курсов и мастер-классов: кто-то идет на танцы, кто-то пробует рисовать, лепить, заниматься рукоделием — вариантов масса.

«Очень важно по возможности проводить время на природе. Прогулки по лесу, в парке или даже просто в саду часто дарят не меньше вдохновения, чем какие-то дальние поездки. И, конечно, лето идеально подходит для того, чтобы больше двигаться. Можно кататься на велосипеде, бегать, заниматься йогой на улице — все это не только полезно, но и заряжает», — рассказала психотерапевт.

Крашкина посоветовала не забывать и про спокойные занятия. Почитать книгу, что давно откладывали, повести дневник или заняться творчеством — это может стать настоящим источником радости.