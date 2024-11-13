Грузовые ж/д перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены
Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе республики, пишет ТАСС.
Как сообщили в министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области, движение восстановят в течение суток.
Отмечается, что рисков долгосрочной остановки движения нет.
В среду на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился мост. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших. Проводится проверка.
Обрушение моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму произошло из-за перегруженного большегруза.