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Грузовые ж/д перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены

Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе республики, пишет ТАСС .

Как сообщили в министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области, движение восстановят в течение суток.

Отмечается, что рисков долгосрочной остановки движения нет.

В среду на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился мост. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двух пострадавших. Проводится проверка.

Обрушение моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму произошло из-за перегруженного большегруза.