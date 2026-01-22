Гроб и свиная голова: вымогатели на Урале пугали мужчину за спрятанные наркотики

Мужчина нашел наркотики в арендованной квартире в Первоуральске и спрятал их. После этого его стали запугивать неизвестные — они прислали ему гроб, венок и свиную голову. Суд поставил точку в этом деле, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Все началось с того, что в октябре 2023 года Вячеслав К. Нашел запрещенные вещества массой свыше 500 г в арендованной квартире на ул. Ватутина. Он пересыпал наркотики в пакет и спрятал в подвале, но ничего с ними не делал (за незаконное хранение наркотиков суд позже приговорил его к лишению свободы).

Затем Вячеславу стали поступать звонки с угрозами от неизвестных. Они требовали вернуть наркотики и заплатить деньги. Вскоре эти лица решили запугать мужчину еще сильнее. Они купили похоронный гроб, венок и свиную голову, к которой прикрепили фото Вячеслава, после чего всю эту конструкцию оставили перед домом, где жил мужчина.

Увидев инсталляцию, Вячеслав обратился в полицию. Правоохранители выяснили имена двух его преследователей, в отношении них возбудили уголовное дело о вымогательстве наркотических средств и денег. Они не признали свою вину, а заявили, что участвовали в розыгрыше. Однако суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых.

В итоге одному из фигурантов назначили 16 лет 20 дней колонии строгого режима, второму — 16 лет колонии строгого режима.

