Грязная вода на мраморном полу: жители элитного ЖК Москвы пожаловались на потоп

сегодня в 13:17

Жители элитного ЖК на северо-востоке Москвы пожаловались на потоп

Жители элитного ЖК «Режиссер», расположенного на улице Вильгельма Пика в столице, снова пожаловались на потоп в доме, сообщает «Осторожно, Москва» .

Затопило холл дома, также вода течет по стенам. На видео из ЖК показано, что рабочие убирают грязную воду с мраморного пола, а в коридоре из стены бьет фонтан.

«В очередной раз разморожены краны в пожарном щите, затоплено центральное лобби. Из стены бьет фонтан», — поделились горожане.

Коммунальную аварию уже устраняют.

Еще один потоп в жилом комплексе произошел в конце декабря, после этого, как отметили жильцы, были новые случаи затопления отдельных квартир.

Еще в декабре жители ЖК пожаловались на нерабочие лифты. Некоторые ходили на 48 этаж пешком.

