Стоим в очередях на один лифт: проблемы в 48-этажном ЖК премиум-класса в Москве

Проблему с лифтами в УК не могут оперативно решить. Жильцы поделились, что в четвертой секции дома из трех лифтов работает только один, два постоянно выходят из строя. Поэтому в 48-этажном доме образуется очередь из жителей, ждущих единственного лифта, которые по разным причинам не могут подняться в квартиру пешком.

«Очередь на полчаса. С воскресенья прошлой недели такая проблема. В воскресенье и понедельник стояли все. УК плевать. Минут 10 работал, потом — стоп», — сказали жильцы.

По их словам, некоторые ходили 48 этажей пешком. Многие находятся в предынфарктном состоянии. Жители каждый день пишут жалобы в УК «Высота сервис», на портале «Наш дом», но этот вопрос так и не решается.

