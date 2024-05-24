«Грады» костромских десантников поразили укрепления ВСУ в районе Часова Яра

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Костромские десантники при помощи РСЗО «Град» уничтожили украинские укрепления в районе Часова Яра, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские бойцы поразили до взвода пехоты ВСУ. Вначале военные заметили цель, а затем нанесли по ней точный удар.

Ранее сообщалось, что один расчет беспилотников российской армии с момента начала спецоперации на Украине уничтожил порядка одной тысячи целей.

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.