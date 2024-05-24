МО: беспилотный расчет ВС РФ уничтожил более тысячи целей с начала СВО

Один расчет беспилотников российской армии с момента начала спецоперации на Украине уничтожил порядка одной тысячи целей, рассказали в Минобороны .

В частности беспилотные подразделения 1-го армейского корпуса группировки «Юг» активно применяют FPV-дроны на донецком направлении. Ежедневно военные находят и уничтожают наблюдательные пункты, схроны, склады с боеприпасами, легкобронированную технику, позиции и скопления живой силы врага.

«БПЛА представляет собой простую конструкцию спортивного дрона, состоящего из четырех винтов, четырех небольших двигателей, массивной аккумуляторной батареи и главного элемента дрона-камикадзе — специальной емкости, заполненной взрывчатым веществом со снаряженным взрывателем», — пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что управление таким беспилотником осуществляется сразу двумя людьми. Первый управляет БПЛА в VR-очках с пультом, а второй запускает и отслеживает направление полета, ориентирует оператора и корректирует его.