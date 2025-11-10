Готовили плов: 5 человек пострадали от взрыва газа в гараже в Набережных Челнах

Компания людей готовила плов в гараже в городе Набережные Челны и не заметила, как газ заполнил помещение. Раздался взрыв, есть пострадавшие, сообщает SHOT .

По предварительным данным, происшествие произошло на Казанском проспекте. Компания собралась в гараже, чтобы приготовить плов. Внезапно в помещении прогремел взрыв без последующего возгорания.

Предварительная причина — газ заполнил помещение и взорвался. Пострадали пять человек. Пострадавшие не стали вызывать скорую и сами добрались до медучреждения.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии — у него травма головы. Еще четверо — в состоянии средней степени тяжести с ожогами.

