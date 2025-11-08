В Тульской области нашли предполагаемого виновного во взрыве в доме
Правоохранительные органы выявили лицо, предположительно ответственное за взрыв газа в многоэтажке, расположенной в Куркине Тульской области. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
«Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркино и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо», — говорится в сообщении.
В настоящее время компетентные специалисты уже решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Взрыв бытового газа в трехэтажном многоквартирном доме в Куркине прогремел утром 8 ноября. В результате происшествия частично обрушился дом со стороны торца, повредилась крыша. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека.
