В Тульской области нашли предполагаемого виновного во взрыве в доме

Правоохранительные органы выявили лицо, предположительно ответственное за взрыв газа в многоэтажке, расположенной в Куркине Тульской области. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области .

«Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркино и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо», — говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные специалисты уже решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Взрыв бытового газа в трехэтажном многоквартирном доме в Куркине прогремел утром 8 ноября. В результате происшествия частично обрушился дом со стороны торца, повредилась крыша. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

