В Тульской области взорвался газ в многоквартирном доме, есть пострадавшие

Утром 8 ноября в поселке Куркино в Тульской области в одном из многоквартирных домов взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение торцевой стены в первом подъезде. На месте происшествия работают оперативные службы, пострадали минимум два человека, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

На участке, где случился взрыв, работают экстренные службы. Там же находится руководитель местной администрации Геннадий Калина. К месту инцидента оперативно выдвинулись семь бригад «скорой помощи», первая из которых прибыла на место через 12 минут. Два человека с травмами средней тяжести доставлены в Ефремовскую больницу для оказания помощи.

В здании школы № 1, расположенной на Октябрьской улице, дом 90 развернули временный приют для пострадавших.

«По моему поручению на место происшествия выехал Игорь Казенный, заместитель председателя регионального правительства», — сообщил Миляев.

