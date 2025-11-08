Под завалами дома в Куркине в Тульской области никого не нашли

Под завалами дома в Куркине в Тульской области, где утром 8 ноября взорвался бытовой газ, не обнаружили людей. Также там не нашли трупы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Жильцы дома пока находятся у родственников. Пострадавших разместят в гостинице в Орловке в Куркинском районе. Проживание и еда будут для них бесплатными.

Люди, которые живут в двух целых подъездах, смогут вернуться в квартиры. Однако это произойдет после того, как будет возобновлена подача газа, теплоэнергии, воды и света. Ресурсоснабжающие организации работают над этим.

Поврежденный подъезд планируют разобрать. Затем дождутся заключения экспертов и восстановят.

Четыре человека получили травмы. Их увезли в больницу.

В Куркине частично обрушился трехэтажный многоквартирный дом. Инцидент произошел из-за взрыва бытового газа в одной из квартир.

