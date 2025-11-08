сегодня в 11:44

Число раненых после обвала дома под Тулой увеличилось до пяти

Количество раненых во время взрыва газа в многоэтажке по улице Ленина в поселке Куркино в Тульской области выросло до пяти. Двоим людям помогли на месте, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Троих человек увезли в больницу. Двоим оказали помощь на месте.

Тяжелые травмы получили два человека — мужчина и женщина. Дети не пострадали.

Утром 8 ноября в поселке Куркино в Тульской области произошло частичное обрушение трехэтажного многоквартирного дома из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. Ранения получили семь человек. Еще несколько считаются пропавшими без вести.

