Несколько человек пропали без вести после взрыва газа в доме под Тулой

В поселке Куркино Тульской области сотрудники МЧС и других оперативных служб работают на месте частичного обрушения трехэтажного многоквартирного дома из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. По данным SHOT , пострадали семь человек, еще несколько числятся без вести пропавшими.

На опубликованных кадрах видно, что произошло частичное обрушение всех трех этажей с торцевой стороны дома. Также частично повредилась крыша и перекрытия второго и третьего этажей.

Предварительно известно, что пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в Ефремовскую больницу. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным SHOT, также решается вопрос об эвакуации одного из пострадавших бортом санавиации в Тулу. Также ведется поиск без вести пропавших людей.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что при взрыве дома пострадали два человека. Оперативные службы работают на месте, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.