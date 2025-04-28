Голубцы с камнями: москвичка чуть не сломала зубы о готовое блюдо

Жительница столицы приобрела в сети «ВкусВилл» готовые ленивые голубцы. Во время трапезы женщина чуть не сломала зубы. Оказалось, что внутри было три камня, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Неприятную находку москвичка обнаружила в тот момент, когда камень хрустнул у нее под зубом. Доедать голубцы она не стала и обратилась в поддержку. Там ей ответили, что шокированы инцидентом.

«Незамедлительно передали информацию технологам и на производство для расследования этого инцидента и особого внимания к производителю. Стоимость продукта мы вернули бонусами», — ответили в техподдержке.

Во «ВкусВилл» предложили прислать курьера, чтобы забрать голубцы с камнями для исследования. В сети проведут экспертизу.

Ранее сообщалось, что технических нарушений на производстве сэндвичей, поставляемых во «ВкусВилл», не выявлено. Женщине, которая до этого нашла проволоку в бутерброде, вернут деньги. Также будет установлено, как в еде появился посторонний предмет.