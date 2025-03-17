Во «ВкусВилле» показали, что в их сэндвичи не может попасть проволока

Технических нарушений на производстве сэндвичей, поставляемых во «ВкусВилл» не выявлено. Женщине, нашедшей проволоку в бутерброде, вернут деньги. Также будет установлено, как в еде появился посторонний предмет, сообщили корреспонденту РИАМО в пресс-службе сети.

В понедельник в Сети появилась информация о том, что жительница Москвы решила перекусить и заказала сэндвичи в магазине «ВкусВилл». К своему изумлению в одном из бутербродов она обнаружила проволоку.

«Как только мы получили обращения от покупателя, то сразу же связались с поставщиком для получения официального ответа. Отметим, что за последние 3 месяца на продукт не поступали аналогичные жалобы. Поставщиком была проведена служебная проверка. На всех линиях сборки сэндвичей установлены металлодетекторы с чувствительными сенсорами (обнаружение 1,5 мм по черному металлу, 2,5 мм нержавеющая сталь, 3,5 мм пищевой алюминий). Проверка проводится после того, как продукт был упакован, до нанесения этикетки», — пояснили в компании.

Там уточнили, что перед началом смены на производстве мастер участка и технолог проверяют оборудование и отсутствие посторонних предметов. Кроме того, на предприятии нигде не используются похожие детали или фрагменты. Также на видеозаписях со дня производства той партии сэндвичей нарушений и посторонних объектов не выявлено.

В распоряжении редакции РИАМО оказалось видео, на котором видно, что линии на производстве действительно оснащены металлодетекторами. Если посторонний предмет будет ими зафиксирован, то линии остановятся.

«Тем не менее мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и сразу же связались с покупателем, уточнили о самочувствии, оформили возврат средств за продукт и попросили передать посторонний предмет через нашу курьерскую службу для проведения дополнительного расследования. Пока что, к сожалению, мы не получили обратную связь от покупателя, но все еще ее ждем и открыты к сотрудничеству», — добавили в пресс-службе.

Во «ВкусВилле» добавили, что партия тех сэндвичей вскоре будет снята с продажи в торговых точках.